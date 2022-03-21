COVID-19 vakaları tüm illerde azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5-11 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Vakalar bir önceki haftaya (26 Şubat-4 Mart) göre tüm illerde azaldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı 5 il Amasya, Kırşehir, Samsun, Ankara ve Isparta olarak kayıtlara geçti.