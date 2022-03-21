COVID-19 vakaları tüm illerde azaldı
5-11 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısı 81 ilin tamamında azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5-11 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Vakalar bir önceki haftaya (26 Şubat-4 Mart) göre tüm illerde azaldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı 5 il Amasya, Kırşehir, Samsun, Ankara ve Isparta olarak kayıtlara geçti.
Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, İstanbul'da 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de 456,19'dan 324,82'ye düştü.
İllere göre 5-11 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: