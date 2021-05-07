COVID-19 verileri: En çok ve en az aşı yapılan iller belli oldu

Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 COVID-19 aşısı yapıldı.

Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırlanan bilgiye göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.

Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.