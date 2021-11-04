COVID-19'da risk gruplarına hatırlatma dozu başladı

Aşılamayla salgında kontrolün ele alınacağını dile getiren Demirkol, "Sayın Bakanımızın da günlük uyarıları bu noktada oldukça önemli ve vatandaş üzerinde ciddi bir etki oluşturuyor. Yine Sayın Vali'mizin konuyla ilgili yakın takipleri ve talimatlarıyla da Bolu'da süreci olumlu bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

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