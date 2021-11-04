COVID-19'da risk gruplarına hatırlatma dozu başladı
Bolu'da, COVID-19 mücadelede mRNA aşısı olan ve riskli grupta yer alanlara, hatırlatma dozu uygulanmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından Bolu kent merkezi, ilçeler ve köylerde, sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Demirciler köyünü ziyaret ederek, Demirciler Köyü Sosyal Tesisi ve Köy Konağı'nda, köy sakinlerine yönelik aşılama çalışması gerçekleştirdi.
Köy sakinlerine COVID-19 ile mücadele konusunda bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aşı yaptırma çağrısında bulundu.
Aşılamayla salgında kontrolün ele alınacağını dile getiren Demirkol, "Sayın Bakanımızın da günlük uyarıları bu noktada oldukça önemli ve vatandaş üzerinde ciddi bir etki oluşturuyor. Yine Sayın Vali'mizin konuyla ilgili yakın takipleri ve talimatlarıyla da Bolu'da süreci olumlu bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." dedi.