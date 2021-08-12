COVID-19'u 10 saniyede tespit eden testin seri üretimi başladı
Türk araştırmacılar tarafından COVID-19 teşhisini 10 saniyede yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistemin seri üretimi başladı.
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından COVID-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistemin seri üretimi başladı.
Diagnovir'in üretici firmasının genel müdürü Esin Akpınar, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kurulan iş birliğiyle UNAM'da geliştirilen sistemin seri üretiminin başlaması dolayısıyla açıklama yaptı.
Yüksek seçicilik ve doğrulukta ışıma yoluyla COVID-19 tespiti yapabilen teşhis ve tanı sistemi geliştirdiklerini belirten Akpınar, derin sürüntüye gerek duyulmadan ağız boşluğundan numune alma yoluyla 10 saniyede virüs tespitinin yapıldığını kaydetti.
Akpınar, ağızdan numune alınmasından test sonucuna kadarki sürenin azami bir dakika olduğunu aktararak, "Cihazımız şu ana kadar tanımlı tüm varyantları başarıyla tanıdı. Bundan sonra gelecekte çıkan varyantlarda da aynı performansı göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.