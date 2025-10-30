CTE İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı duyuru geçti mi?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sonuçları hala açıklanmadı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay geçti. Adayların heyecanı günbegün artarken artık bir duyuru bekleniyor. Özellikle sosyal medya mecralarından konu hakkında bilgi alınmak istenirken "CTE İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sonuçları için tarih vermek şu an için imkansız. Beklentiler kasım ayının ilk haftasında bir duyuru yapılması yönünde...
Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.