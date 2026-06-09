Cuma günü okullar tatil mi? 12 Haziran'da okul var mı?
Cuma günü okulların olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler durumu netleştirmek amacıyla "12 Haziran'da okul var mı" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
LGS sınavına sayılı günler kaldı. 8. sınıf öğrencilerinin heyecanı katlanıyor. Hem aileler hem de öğrenciler son hazırlıklarını yaparken bir yandan da cuma günü okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor.
12 Haziran Cuma tatil mi?
Evet, 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacak. Öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı şu ifadelere yer vermişti:
Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.