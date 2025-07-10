Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması ne?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün bir televizyon kanalının canlı yayınında sorulara cevap verdi. Çelik'in en dikkat çeken cümlesi ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak" oldu. Bu gelişme sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak" sorusu gündem oldu.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmaya odaklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması sonrası konuşmanın içeriği merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça "Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak" sorusu geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü ne açıklayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Kulislerde Erdoğan'ın PKK'nın silah bırakmasının ardından "Terörsüz Türkiye" dönemine dair konuşma yapacağı konuşuluyor.