Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için ne dedi? Erdoğan PKK'nın silah bırakması için ne söyledi?
Terör örgütü PKK, 12. kongre toplantısında aldığı kararı duyurdu ve kendini feshetti. Şimdi silahları nereye bırakılacağı konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ilk yorumu merak ediliyor ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için ne dedi" sorusu geliyor.
40 yıldır süren terör sorunu sona erdi. PKK silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurdu. Bu sabah yaşanan sıcak gelişme sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın ilk açıklamasını merak edenler "Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için ne dedi" soruları art arda geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için şu dakika itibarıyla bir yorum yapmadı. Erdoğan Danıştay'ın yıl dönümü töreninde bugün konuşma yaptı ve konuya değinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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