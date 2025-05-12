40 yıldır süren terör sorunu sona erdi. PKK silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurdu. Bu sabah yaşanan sıcak gelişme sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın ilk açıklamasını merak edenler "Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın feshi için ne dedi" soruları art arda geliyor.

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