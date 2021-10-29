Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz...
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...Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.
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