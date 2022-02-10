Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri sergileniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi.
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Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
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