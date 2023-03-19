Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Seninleyiz Türkiye" kampanyası başlattı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olmak üzere 18 ülkede başlatılan uluslararası dayanışma kampanyası ile afet sonrası ortaya konulan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kampanya kapsamında 18 farklı ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında "Seninleyiz Türkiye" sloganları ile afetin büyüklüğü, yapılan yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görsel ve içerikler paylaşıldı.

Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin hemen ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler, kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan "https://seninleyizturkiye.com/" ve "https://westandwithturkiye.com" internet sitelerinde yayınlandı.

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New York'ta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla dış mekan ilanları yayınlandı. Ülkelerin önemli gazetelerinde de "We Stand Türkiye" sloganlarıyla ilanlara yer verildi.