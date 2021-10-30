Cumhuriyet coşkusu gece de sürdü
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kutlamalar, Halaskargazi Caddesi'ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde başladı.
Atatürk Evi önünde oluşturulan kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in önderliğinde ellerinde bayraklar, meşaleler ve müzik eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi yaptı.
Maçka Demokrasi Parkı’nda sona eren fener alayı sonrasında Can Bonomo konser verdi.
Belgrad Ormanı'nda Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı
İstanbul'da doğa severler, Belgrad Ormanı'nda yaptıkları doğa yürüyüşü ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.