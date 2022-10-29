Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor
Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
İstanbul'da Vatan Caddesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni ve tören geçişi yapıldı.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi 'Türk Yıldızları' İstanbul’da uçuş gerçekleştirdi.
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstasyon Meydanı'nda düzenlen törenle kutlandı.