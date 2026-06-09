Dalından özenle toplanıyor: Kilosu 400 liraya satılıyor

"Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Yapıncak yaprağını diğer çeşitlerden ayıran en önemli özelliklerin tüysüz, ince ve az damarlı yapısı olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret tescilinin ardından ürünün bilinirliğinin arttığını belirten Kiracı, "Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit. Türk mutfağında sarma yapımında kullanılan yapraklar salamuraya işlenerek değerlendiriliyor" dedi.