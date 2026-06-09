Dalından özenle toplanıyor: Kilosu 400 liraya satılıyor
Tekirdağ’ın coğrafi işaret tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat dönemi devam ediyor. İnce yapısı ve az damarlı dokusuyla sarma yapımında tercih edilen ürün için bu yıl yaklaşık 5 tonluk rekolte bekleniyor.
Tekirdağ’da yetiştirilen ve halk arasında "kınalı yapıncak" olarak bilinen Yapıncak üzümünün yaprakları, mayıs ayının son günlerinde başlayan hasatla birlikte bağlardan toplanmaya devam ediyor.
Üreticiler, sıcak havanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatlerinde ve akşam serinliğinde hasat gerçekleştiriyor. Dallardan özenle koparılan yapraklar, taze olarak satışa sunulurken bir kısmı da salamura yapılarak değerlendiriliyor.
Sarma yapımında tercih ediliyor
Tüysüz yapısı, ince dokusu ve az damarlı olmasıyla öne çıkan Yapıncak asma yaprağı, özellikle zeytinyağlı sarma hazırlığında yoğun ilgi görüyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret tescili alan ürün, Tekirdağ’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerine de gönderiliyor.
"Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit"
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Yapıncak yaprağını diğer çeşitlerden ayıran en önemli özelliklerin tüysüz, ince ve az damarlı yapısı olduğunu ifade etti.
Coğrafi işaret tescilinin ardından ürünün bilinirliğinin arttığını belirten Kiracı, "Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit. Türk mutfağında sarma yapımında kullanılan yapraklar salamuraya işlenerek değerlendiriliyor" dedi.
Dekardan yaklaşık 250 kilogram verim
Kiracı, gerekli bakım işlemlerinin uygulanması halinde yaklaşık 5 gün arayla hasat yapılabildiğini belirterek, yürütülen çalışmalarda 1 dekarlık alandan 5 hasat döneminde yaklaşık 250 kilogram yaprak elde edildiğini söyledi.
Yaş Yapıncak yaprağının kilogram fiyatının 300 ila 400 lira arasında değiştiğini aktaran Kiracı, enstitüde toplanan yaprakların salamura işleminden geçirilerek satış noktalarında tüketicilere ulaştırıldığını kaydetti.
Kalıntısız üretim uyarısı
Yaprak üretiminde en önemli konulardan birinin ilaç kalıntısı olduğunu vurgulayan Kiracı, şunları söyledi:
"Yaprakta en önemli kriter kalıntısız üretim gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde ilaç kalıntısına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Hatta yaklaşık 200 metre mesafedeki ilaçlamalardan bile kalıntı sorunu oluşabileceğini tespit ettik. İlk hasadımız çiçeklenme döneminde 25 Mayıs'ta başladı. Hasat temmuz ayına kadar devam edecek."
Kiracı, bu yıl enstitüde üretilecek 1 tonluk miktarla birlikte toplam Yapıncak yaprağı hasadının yaklaşık 5 tona ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.