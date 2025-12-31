Darbukadan süpürgeye, Playstation'dan bisiklete... İstanbul'da metroda unutulanlar şaşırttı
İstanbul'da metro ve tramvay hatları, 2025 yılında toplam 49 bin 410 eşyanın unutulmasıyla adeta dev bir "kayıp eşya müzesine" dönüştü. M2 Yenikapı-Hacıosman hattı 9 bin 52 eşya ile yine zirvede yer alırken; darbukadan elektrikli süpürgeye, tansiyon aletinden bisiklete kadar şaşırtıcı nesneler metroda bırakıldı. En sık unutulan eşya 23 bin 100 adetle İstanbulkart olurken, en fazla eşya Ekim ayında unutuldu.
İstanbul'daki metro ve tramvay hatları, 2025 yılı boyunca unutulan binlerce eşya ile adeta bir "kayıp eşya müzesine" dönüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından paylaşılan veriler, unutulan nesnelerin şaşırtıcı çeşitliliğini gözler önüne serdi.
Verilere göre, yıl genelinde kent içi raylı sistemlerde toplam 49 bin 410 eşya unutuldu.
Raylı sistemlerde unutulan eşyalar sadece sayılarıyla değil, türleriyle de şaşırttı.
Elektrikli süpürge, perde, elektrikli scooter, bisiklet, tenis raketi, tansiyon aleti ve darbuka, raylı sistemlerde geride bırakılan en sıra dışı eşyalar arasında yer aldı.
Hat bazında bakıldığında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 9 bin 52 eşya ile yine ilk sırada yer aldı.
Yıl boyunca Metro İstanbul'un kayıp eşya ofislerine 8 bin 640 kişi başvuruda bulunurken, bu başvurular sonucunda 6 bin 12 eşya sahiplerine teslim edildi.
2025'te en sık unutulan eşya 23 bin 100 adetle İstanbulkart oldu.
Bunu 19 bin 886 takı ve aksesuar, 5 bin 915 kişisel kart, 2 bin 514 çanta ve cüzdan ile 582 giyim eşyası izledi.
Ayrıca hatlarda 8 bin 575 kez para unutulduğu kaydedildi.
Verilere göre metro ve tramvay hatlarında en fazla eşya ekim ayında unutuldu.
Eğitim-öğretim yılının başlaması ve yolcu yoğunluğunun artmasıyla birlikte, bu dönemde kayıp eşya başvurularının da en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.