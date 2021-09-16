Delta Plus uyarısı: Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, "Son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastalar görülmeye başlandı. Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor." dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alper Şener, salgında ortaya çıkan varyantlar nedeniyle hastalığın daha hızlı bulaştığını, buna bağlı olarak da tedavi olanaklarının zorlaştığını belirtti.
COVID-19 salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Şener şunları söyledi:
"Birinci doz aşı olmanın bir önemi yok. Mutlaka 2. doz ve daha sonraki aşıların da yaptırılması lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bilimsel rehber hazırladı. Buna göre birinci bağışıklığın tamamlanması için 3 doz Sinovac ya da 2 doz BioNTech aşısı olmak gerekir. Bu aşılar yapılmazsa eksik aşılama takvimi olarak değerlendiriliyor ki salgına yakalanma riskini artırıyor."
2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin gelecek 6-8 ay içinde 3. doz aşı olmalarının gerekebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Şener, 4. doz aşının ise şu an dünya gündeminde olmadığını anlattı.