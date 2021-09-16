Delta Plus uyarısı: Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz

"Birinci doz aşı olmanın bir önemi yok. Mutlaka 2. doz ve daha sonraki aşıların da yaptırılması lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bilimsel rehber hazırladı. Buna göre birinci bağışıklığın tamamlanması için 3 doz Sinovac ya da 2 doz BioNTech aşısı olmak gerekir. Bu aşılar yapılmazsa eksik aşılama takvimi olarak değerlendiriliyor ki salgına yakalanma riskini artırıyor."

3 | 8