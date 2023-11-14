Deniz Harp Okulu'nda 250 yıldır geleceğin "Barbaros"ları yetişiyor
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla 18 Kasım 1773'te Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulu (DHO), 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı, kuruluşunun 250'nci yıl dönümü münasebetiyle kapılarını basın mensuplarına açtı.
Tuzla yerleşkesinde düzenlenen basın turunda, geçmişten günümüze okulun eğitim faaliyetleri tanıtıldı.
Deniz Kurmay Albay Emin Yılmaz okulu tanıtan brifing verirken, DHO Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Öğrencilerin eğitim ve yaşam alanları tanıtıldıktan sonra geminin kumanda edildiği köprü üstü, denizde haberleşme ve radar simülatörleri, daha sonra limanda kürek ve yat faaliyetleri gösterildi.