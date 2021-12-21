Deniz Müzesi 124 yaşında 1897'den kurulan Deniz Müzesi'nin 20 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyaları, tarihi kayıklar, resimler, gemi modelleri, silahlar, üniformalar, nişan ve madalyalar, bayrak ve sancaklar yer alıyor.

Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük ve içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden Deniz Müzesi, kurulduğu 1897'den bu yana Türk deniz tarihine ait bilgi, belge ve eserlerin korunmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor. 1 | 16

II. Abdülhamid'in izni, Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın direktifi ve Amiral Hikmet Paşa ile Binbaşı Süleyman Nutki'nin çabasıyla Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire'de küçük bir binada kurulan Deniz Müzesi'ni geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla deniz kuruluşlarında, özel kişilerde ve deniz subaylarında bulunan ve denizciliği ilgilendiren çok sayıda eser toplandı. 2 | 16

Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın müzeye yeni bir düzen vermek amacıyla atadığı ressam, gemi inşa mühendisi Yüzbaşı Ali Sami Boyar 1917'de müzenin ilk kataloğunu yayımlarken, Türk gemilerinin tam ve yarım modellerinin yapılması için Gemi Model Atölyesi ve manken imalatı için Manken Atölyesi'ni kurarak müzenin geliştirilmesine ve bugünkü halini almasına katkı sundu. 3 | 16