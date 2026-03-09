Denizli'deki depremde cami, ev ve marketlerde hasar oluştu
Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntıda ilçede cami, ev ve marketlerde hasar oluştu.
