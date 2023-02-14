Deprem bölgesinden son uydu görüntüleri: Yıkımın korkunç boyutu
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, 10 şehirde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin yıktığı şehirlerden korkunç fotoğraflar geliyor. Yıkım, uydu görüntülerine de yansımaya devam ediyor.
Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde can kaybı sayısı artmaya devam ederken, depremin vurduğu şehirlerden korkutucu fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ekiplerin enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Şehirleri yıkan depremin yıkıcı boyutları, uydu görüntülerine de yansıyor. Reuters, uluslararası uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan ede edilen yeni uydu fotoğraflarını paylaştı.
Uydu görüntüleri, Gaziantep ve İskenderun’daki depremin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi. Gaziantep’de bağlı Altınüzüm ilçesinde 27 Şubat 2022 tarihinde alınmış bir uydu görüntüsü ile deprem sonrası alınan bir görüntü yan yana koyulduğunda yıkım göze çarpıyor. Öte yandan fay hattının da görüntüde yer aldığı görülüyor.
İskenderun şehir merkezinden alınan bir görüntü ise depremin şehirdeki etkisini gösteriyor.
Depremin ardından büyük bir yangının başladığı İskenderun Limanı’ndaki korkunç durum, gözler önüne seriliyor.