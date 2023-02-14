Deprem bölgesinden son uydu görüntüleri: Yıkımın korkunç boyutu

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde can kaybı sayısı artmaya devam ederken, depremin vurduğu şehirlerden korkutucu fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ekiplerin enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Uydu görüntüleri, Gaziantep ve İskenderun’daki depremin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi. Gaziantep’de bağlı Altınüzüm ilçesinde 27 Şubat 2022 tarihinde alınmış bir uydu görüntüsü ile deprem sonrası alınan bir görüntü yan yana koyulduğunda yıkım göze çarpıyor. Öte yandan fay hattının da görüntüde yer aldığı görülüyor.