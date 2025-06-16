Ülkemizde irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ise Türkiye'de şu ana kadar 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. "Son depremler" araması yine sorgulanıyor. İşte 16 Haziran son depremler listesi...

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