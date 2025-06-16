DEPREM HABERLERİ: Son depremler... 16 Haziran 2025 Pazartesi yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Türkiye'de yine birçok ilden deprem haberleri geliyor. Her gün yaşanan depremleri öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasını yapmaya devam ediyor. Peki bugün Türkiye'de 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem oldu mu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
Ülkemizde irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ise Türkiye'de şu ana kadar 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. "Son depremler" araması yine sorgulanıyor. İşte 16 Haziran son depremler listesi...
Bugünkü son depremler listesi...
10:30 – Acıpayam (Denizli) – 1.1
10:01 – Merkez (Kırklareli) – 1.2
09:41 – Dalaman (Muğla) – 1.3
09:19 – Acıpayam (Denizli) – 1.5
09:17 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 1.3
09:14 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:10 – Simav (Kütahya) – 1.2
08:11 – Akhisar (Manisa) – 1.5
07:50 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 1.5
07:36 – Simav (Kütahya) – 2.2
07:10 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
06:13 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
05:50 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 0.9
05:15 – Sivrice (Elazığ) – 1.0
05:03 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.6
05:03 – Akseki (Antalya) – 1.7
04:54 – Çameli (Denizli) – 1.8
04:34 – Salihli (Manisa) – 1.0
04:21 – Salihli (Manisa) – 1.5
04:13 – Arsuz (Hatay) – 2.5
04:11 – Simav (Kütahya) – 1.8
03:48 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.3
03:27 – Simav (Kütahya) – 1.4
03:05 – Yapraklı (Çankırı) – 1.1
02:30 – Sivrice (Elazığ) – 2.1
01:54 – Pütürge (Malatya) – 1.5