Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 son depremler listesi
Bugün yaşanan son depremler yine sıkça kontrol ediliyor. Vatandaşlar tetik halinde ve ufak bir hareketlilikte "Deprem mi oldu" sorusunu sıkça yöneltiyor. AFAD'ın şu ana dek paylaştığı verilerde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmazken yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı.
Son depremler araması her sabah bazı vatandaşlar için rutin haline geldi. On binler büyük bir deprem olup olmadığını her gün AFAD'ın resmi sitesine girerek kontrol ediyor. İşte kurumdan paylaşılan son depremler listesi...
Deprem mi oldu?
Bugün paylaşılan son verilere göre ülkemizde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı.
Son depremler listesi (14 Aralık 2025)
08.23 – Merkez (Bolu) – 1.7
08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.15 – Gemlik (Bursa) – 1.2
08.09 – Karaisalı (Adana) – 1.2
08.03 – Simav (Kütahya) – 1.5
08.02 – Bala (Ankara) – 0.9
06.59 – Biga (Çanakkale) – 2.4
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06.35 – Sincik (Adıyaman) – 0.9
06.33 – Biga (Çanakkale) – 1.6
06.24 – Merkez (Bingöl) – 1.2
06.23 – Merkez (Bingöl) – 1.4
06.16 – Biga (Çanakkale) – 1.6
05.49 – Akçadağ (Malatya) – 2.2
05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.29 – Biga (Çanakkale) – 2.5
05.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.10 – Akçadağ (Malatya) – 1.7
05.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.32 – Gökova Körfezi, Datça açıkları (Muğla) – 1.5
04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04.07 – Honaz (Denizli) – 1.4
04.03 – Biga (Çanakkale) – 1.4
04.01 – Biga (Çanakkale) – 2.3
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.11 – Simav (Kütahya) – 1.1
03.10 – Simav (Kütahya) – 1.5
03.07 – Biga (Çanakkale) – 1.7
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.02 – Simav (Kütahya) – 1.1
03.01 – Simav (Kütahya) – 1.6
02.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.50 – Emet (Kütahya) – 2.6
02.37 – Akdeniz – 3.0
02.35 – Biga (Çanakkale) – 1.4
02.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
01.43 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.4
01.35 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.8
01.29 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2
00.51 – Kuşadası Körfezi, Menderes açıkları (İzmir) – 1.1
00.42 – Palu (Elazığ) – 1.1
00.38 – Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.9
00.38 – Beypazarı (Ankara) – 1.8
00.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
00.14 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.8
00.00 – Sivrice (Elazığ) – 1.9