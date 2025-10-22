Deprem risk haritası güncellendi: En riskli iki ilçe belli oldu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), AFAD ve Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen saha araştırmalarında Van, Hakkari ve Ağrı illerindeki beş aktif fay hattı detaylı biçimde incelendi. Elde edilen veriler sonucunda, en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe belirlendi.
TÜBİTAK tarafından 8,5 milyon TL destekle yürütülen proje kapsamında, “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı çalışma tamamlandı.
Van YYÜ akademisyenlerinden oluşan altı kişilik ekip, Van’daki Başkale ve Erciş, Hakkari’deki Yüksekova ve Şemdinli ile Ağrı’daki Tutak faylarını yerinde inceledi.
Her bölgede 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler açan ekip, geçmiş depremlerden kalan jeolojik izleri ortaya çıkardı.
En yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe
Van YYÜ öğretim üyesi Dr. Sacit Mutlu, yapılan analizlerin ardından en riskli hatlardan birinin Yüksekova–Şemdinli fayı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bu fayın tarihsel veya aletsel dönemde büyük bir deprem ürettiğine dair kayıt yok. Ancak kazı çalışmalarında geçmişte yaşanmış, aletsel kayıtlarda görülmeyen sarsıntıların izlerine ulaştık. Bölge şu an sismik boşluk olarak değerlendiriliyor. Üstelik Yüksekova’nın zemini depreme dayanım açısından oldukça zayıf.”
Dr. Mutlu, proje verilerinin sadece bilimsel makalelerde değil, imar planları ve afet yönetim politikalarında da kullanılacağını vurguladı:
“Hazırlanan haritalar AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile belediyelere gönderildi. Amaç, yapılaşma kararlarında bu verilerin kullanılmasını sağlamak. Çalışmamız raflarda kalmayacak.”
Mutlu ayrıca, afet bilincinin ilkokuldan üniversiteye kadar yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Afet yönetimi sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur.” dedi.