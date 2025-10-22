Deprem risk haritası güncellendi: En riskli iki ilçe belli oldu

Van YYÜ akademisyenlerinden oluşan altı kişilik ekip, Van’daki Başkale ve Erciş, Hakkari’deki Yüksekova ve Şemdinli ile Ağrı’daki Tutak faylarını yerinde inceledi.

Her bölgede 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler açan ekip, geçmiş depremlerden kalan jeolojik izleri ortaya çıkardı.