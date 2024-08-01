Depremlerde en çok zarar gören şehir Hatay'da son durum: Antakya kent merkezi dron ile görüntülendi
Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde afet konutlarının inşaatları, ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle devam ediyor. Antakya kent merkezinde ise son durum dron ile görüntülendi. İşte o kareler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmış ve binlerce konut yerle bir olmuştu.
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Hatay'da 10 bin 889 kentsel ve kırsal konutun kurası çekilmiş ve 3 bin 615 aileye anahtarları teslim edilmişti.
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Enkaz kaldırma sürecinin tamamlanmasıyla merkez Antakya ilçesi adeta boş araziye dönmüştü.
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İhya ve inşa çalışmaları kapsamında temellerin atıldığı ve her geçen gün binaların yükseldiği Antakya kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.
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