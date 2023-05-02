Depremlerin yıktığı Kahramanmaraş'taki demir köprü görüntülendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalından geçen demir yolu ve binlerce ton ağırlığındaki demir köprüde kayma ve bükülmeler oluştu.

Yaşanan felaketin ardından trenle kente gönderilen başta konteynerler olmak üzere birçok insani yardım malzemesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi'ne indiriliyor. Yardımlar, burada yapılan tasnif işlemlerinin ardından tırlarla planlama yapılan bölgelere sevk ediliyor.