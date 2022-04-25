Dev reaktör 4 günde Adana'ya taşınacak
Mersin'de limana getirilen 30 metrelik reaktör kara yoluyla Adana'ya taşınıyor.
İspanya'nın Bilbao Limanı'ndan yüklenip Mersin Uluslararası Limanı'na indirilen, elyaf ve polyester ham maddesi üretiminde kullanılacak 30 metre uzunluğuna 8,5 metre yüksekliğine sahip reaktörün kara yoluyla 4 günde Adana'ya ulaştırılması planlanıyor.
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Reaktörün yolculuğu için güvenlik önlemleri alındı. Trafik polislerinin kontrolünde ilerleyen dev reaktör nedeniyle karayolunda trafik oluştu.
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