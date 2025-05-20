DGS 2025 başvuruları bugün mü, yarın mı başlıyor? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınav başvuruları başlıyor. On binlerce kişi önlisans eğitimini, lisans eğitimine tamamlamak için DGS'ye giriyor. Kritik gün geldi çattı. Yarın başvurular başlıyor. DGS'ye girecekler kılavuzun yayınlanıp yayımlanmadığını merak ederken sınav ücretleri de sıkça aratılıyor.
DGS başvuruları yarın başlıyor. On binlerce aday ÖSYM'nin geçeceği kılavuza odaklanmış durumda... Heyecan katsayısı yükselirken tam tarihler ile birlikte kılavuz detayları sorgulanıyor. Öte yandan adaylar sınav ücretlerinin ne kadar olduğunu da merak ediyor.
2025 DGS başvuruları ne zaman?
2025 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21 Mayıs'ta başlayıp 2 Haziran'da son bulacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran olarak belirlendi.
DGS kılavuzu yayımlandı mı?
DGS kılavuzu henüz yayımlanmış değil. 2024 yılında kılavuz saat 14.30'da adayların erişimine açılmıştı.
DGS başvuru ücreti ne kadar?
2025 DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak. Geçen yıl sınav ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.