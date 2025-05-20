DGS başvuruları yarın başlıyor. On binlerce aday ÖSYM'nin geçeceği kılavuza odaklanmış durumda... Heyecan katsayısı yükselirken tam tarihler ile birlikte kılavuz detayları sorgulanıyor. Öte yandan adaylar sınav ücretlerinin ne kadar olduğunu da merak ediyor.

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