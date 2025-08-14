DGS 2025 DGS tercihleri başlayacak? İşte muhtemel tarih...
DGS 2025 tercih sonuçları bugün saat 10.00'da ilan edildi. Kimileri başarılı oldu, kimileri de istediği puanı elde edemedi. Şimdi başarılı olanlar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. En çok iletilen soruların başında "DGS 2025 DGS tercihleri başlayacak" geliyor. İşte olası tarih...
DGS 2025 sonuçları için bugün heyecanlı bekleyiş söz konusuydu. ÖSYM saat 10.00'da sonuçları ilan etti. Yüz binler ÖSYM'nin sitesine akın etti ve puanlarını öğrendi. İyi bir puan alan adaylar şimdi tercih tarihlerine odaklandı. Peki, DGS 2025 DGS tercihleri başlayacak?
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.