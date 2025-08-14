DGS 2025 DGS tercihleri başlayacak? İşte muhtemel tarih...

DGS 2025 sonuçları için bugün heyecanlı bekleyiş söz konusuydu. ÖSYM saat 10.00'da sonuçları ilan etti. Yüz binler ÖSYM'nin sitesine akın etti ve puanlarını öğrendi. İyi bir puan alan adaylar şimdi tercih tarihlerine odaklandı. Peki, DGS 2025 DGS tercihleri başlayacak?

