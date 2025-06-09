DGS geç başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? DGS geç başvuru ücret ne kadar?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Normalde DGS'nin başvuruları 2 Haziran'da sona erdi fakat bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar şimdi geç başvuru tarihini bekliyor. Bu nedenle de "DGS geç başvuru tarihi ne zaman" sorusu bu günlerde sıkça geliyor.
DGS geç başvuru tarihi yeni haftanın ilk gününde yoğun şekilde geliyor. On binlerce kişi 21 Mayıs-2 Haziran tarihinde DGS başvurularını yaptı. Fakat bu tarihlerde başvuru yapmayanlar için geç başvuru hakkı bulunuyor. Şimdi binlerce kişi "DGS geç başvuru tarihi ne zaman" diye soruyor.
DGS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM’nin takvimine göre, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapan adaylar aynı gün saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
DGS geç başvuru ücreti ne kadar?
21 Mayıs 2025 saat 11.45'te başlayen ve 2 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar süren DGS başvuru ücretleri 950 TL idi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.