DGS sınav yerleri: 2025 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öncesi, adayların en çok merak ettiği konu sınav yerleri... Binlerce kişi sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da "DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin geçmemesi muhtemel tarih...
Ön lisans mezunlarının lisans düzeyine geçiş yapabilmesini sağlayan DGS bu yıl 20 Temmuz'da gerçekleşecek. On binlerce kişi sınav yerleri sorgulamasını günler ilerledikçe hızlandırıyor. Konu hakkında bilgi almak için en çok yöneltilen soru "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ais.osym.gov.tr adresine girin.
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
"Sınav Giriş Belgesi" bölümünden belgelerinizi indirin.