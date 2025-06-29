DGS sınav yerleri: 2025 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Ön lisans mezunlarının lisans düzeyine geçiş yapabilmesini sağlayan DGS bu yıl 20 Temmuz'da gerçekleşecek. On binlerce kişi sınav yerleri sorgulamasını günler ilerledikçe hızlandırıyor. Konu hakkında bilgi almak için en çok yöneltilen soru "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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