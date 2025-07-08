DGS SINAV YERLERİ 2025: DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS yerleri büyük bir heyecanla bekliyor. 20 Temmuz'da sınava girecek olan adaylar, ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu bekliyor. Günler ilerliyor ve aramalar sıklaşıyor. "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenleniyor. Bu yıl da yüz binler sınava girecek. Sınav öncesi en önemli konulardan biri sınav yerleri... Adaylar "DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu hızlandırmış durumda...
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ais.osym.gov.tr adresine girin.
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
"Sınav Giriş Belgesi" bölümünden belgelerinizi indirin.