DGS SINAV YERLERİ 2025: DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenleniyor. Bu yıl da yüz binler sınava girecek. Sınav öncesi en önemli konulardan biri sınav yerleri... Adaylar "DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu hızlandırmış durumda...

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