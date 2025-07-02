DGS sınav yerleri: 2025 Dikey Geçiş sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz'da gerçekleşecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için adaylar dikkatli bir şekilde hazırlanıyor. Sınav öncesi ise giriş belgesinin tarihi araştırılıyor ve sıklıkla "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
DGS sınav yerleri sınava sayılı günler kala sıkı şekilde araştırılmaya başlandı. Sınava girecekleri ilçe ve binayı öğrenmeye çalışkanlar "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu hızlandırdı. İşte ÖSYM’nin belgeleri erişime açmasının beklendiği tarih...
2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ais.osym.gov.tr adresine girin.
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
"Sınav Giriş Belgesi" bölümünden belgelerinizi indirin.