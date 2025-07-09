DGS sınav yerleri 2025: Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri tarihi araması sıklaştı. Sınava 11 gün kaldı ve heyecan her geçen gün artıyor. En önemli hususlardan biri Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgesi... Nerede sınava gireceğini öğrenmeye çalışanlar "2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

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