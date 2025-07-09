DGS sınav yerleri 2025: Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Binlerce aday her gün "2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. ÖSYM, daha önce yayımladığı takvimde sınav giriş belgesi tarihine yer vermezken aramalar sıklaşmış durumda...
DGS sınav yerleri tarihi araması sıklaştı. Sınava 11 gün kaldı ve heyecan her geçen gün artıyor. En önemli hususlardan biri Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgesi... Nerede sınava gireceğini öğrenmeye çalışanlar "2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden temin edebilecek. Adayların sınava girebilmesi için bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, öncelikle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmalı. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme erişim sağlandıktan sonra, "Sınav Giriş Belgesi" sekmesinden belge indirilebiliyor.
Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belgeyi çıktılı olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor.