DGS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi beklenen tarihi...

Yüksekokul mezunları, 4 yıllık üniversite mezunu olmak için her yıl DGS sınavına giriyor. Bu yıl da sınav 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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