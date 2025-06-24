DGS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi beklenen tarihi...
DGS sınavı 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınava yaklaşık 3 hafta kalırken adaylar özellikle sınav giriş belgesini bekliyor. Her gün sıklaşan soru "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte beklenen tarih...
Yüksekokul mezunları, 4 yıllık üniversite mezunu olmak için her yıl DGS sınavına giriyor. Bu yıl da sınav 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Dikey Geçiş Sınavı sınav giriş belgeleri için ÖSYM net tarih vermedi. Fakat, ÖSYM sınavlarının belgeleri genellikle 10 gün önce ilan ediliyor. Bu sebeple 2025 yılı DGS sınav yerlerinin 10 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.