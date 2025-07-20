DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona erdi, sınav heyecanı tüm yurtta hissediliyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine doğru akın ederken, sınavla ilgili detaylar da merak konusu oldu. Özellikle "DGS saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor" sorusu en çok araştırılanlar arasında.

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