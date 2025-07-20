DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru?
Bugün 2025 DGS sınavı gerçekleşecek. Sınav heyecanı sürerken adaylar bazı sorulara cevap arıyor. Şu sıra sıklıkla yöneltilen soru ise "DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" şeklinde... İşte detaylar.
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona erdi, sınav heyecanı tüm yurtta hissediliyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine doğru akın ederken, sınavla ilgili detaylar da merak konusu oldu. Özellikle "DGS saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor" sorusu en çok araştırılanlar arasında.
DGS 2025 kaçta başlayıp kaçta bitiyor?
2025 DGS sınavı saat 10.15'te başlıyor. Adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilirken sınav saat 12.30'da sona erecek.
DGS'ye kaç kişi başvurdu?
2025 DGS için başvuru yapan aday sayısı belli oldu. ÖSYM verilerine göre, bu yıl 252 bin 685 kişi Dikey Geçiş Sınavı’na katılmak için başvuruda bulundu.