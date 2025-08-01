DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...
İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 20 Temmuz'da yapıldı. Sınavın üzerinden 12 gün geçerken gün geçtikçe sonuç araması artıyor. Her gün binlerce kişi "DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
DGS sonuçları yüz binlerin gündeminde... Lisans diploması sahibi olmak isteyenlerin her yıl girdiği sınav 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleşti. Ağustos ayının gelişi ile birlikte net tarih aramaları sıklaşmaya başladı. Peki sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Tercihlerin alınması
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...