DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...

DGS sonuçları yüz binlerin gündeminde... Lisans diploması sahibi olmak isteyenlerin her yıl girdiği sınav 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleşti. Ağustos ayının gelişi ile birlikte net tarih aramaları sıklaşmaya başladı. Peki sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

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