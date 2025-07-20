DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin geçtiği tarih bu şekilde
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başarıyla tamamlandı. İki yıllık ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen yaklaşık 250 bin aday, sabah saatlerinde sınav salonlarındaki yerini aldı. ÖSYM tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan sınav, tek oturumda gerçekleşti.
Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar hem sınav performanslarını değerlendirmek hem de tercih sürecine hazırlanmak için sonuç ekranının açılmasını bekliyor.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilmesi bekleniyor. Açıklamanın ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar hayal ettikleri üniversite ve bölümler için tercih yapma hakkı kazanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.