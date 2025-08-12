DGS sonuçları bugün açıklanır mı, erken açıklanacak mı? DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2 yıllık yüksekokul mezunları DGS sınavına girerek 4 yıllık lisans diploması için ter döktü. Yaklaşık 250 bin kişi şimdi sonuçları bekliyor. ÖSYM bu yıl YKS sonuçlarını erken açıklamıştı ve aynı sürecin DGS için de işeyip işlemeyeceği merak ediliyor.
DGS sonuçları için artık gün sayılıyor. Adaylar deyim yerindeyse yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu olurken sıkça "DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu yöneltiliyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınavlarında erken sonuç açıklanma nadiren görülürken takvime göre DGS 2025 sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü ilan edilecek.
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...