DGS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları yakın zamanda açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç duyurusuna sayılı günler kalırken adaylar erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Her gün artan soru ise "DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek. 2 | 3