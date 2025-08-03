DGS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçlarına ilişkin aramalar ağustos ayı ile birlikte hızlandı. Lisans adayları ÖSYM'nin geçeceği duyuru bekliyor. Takvimde ve kılavuzda sonuç bilgisi yer alıyordu, bu bilgiye ulaşamayanlar şimdi "DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
DGS sonuçları yakın zamanda açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç duyurusuna sayılı günler kalırken adaylar erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Her gün artan soru ise "DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Tercihlerin alınması
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...