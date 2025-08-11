DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarafından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuç tarihi için aramalar devam ederken bir yandan da sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı sorgulanıyor. ÖSYM tarihi daha önceden belirlemişti, bu tarihi bilmeyenler ya da kafa karışıklığı yaşayanlar şimdi "DGS sonuçları en zaman açıklanacak" sorusunu sıkça iletiyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz'da sınava giren yaklaşık 250 bin aday bu soruya cevap arıyor. Sonuçlara çok az bir süre kaldı ve aramalar iyice hızlandı. İşte ÖSYM'nin adaylara duyurduğu tarih...
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınavlarında erken sonuç açıklanma nadiren görülürken takvime göre DGS 2025 sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü ilan edilecek.
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...