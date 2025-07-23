DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin DGS sonuç takvimi...
DGS sınavı 20 Temmuz'da gerçekleşirken zaman zaman sonuç tarihi araması gerçekleşiyor. ÖSYM takvimi daha önce adaylara duyurmuştu fakat bundan haberdar olmayanlar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte net tarih...
Ön lisans mezunlarının eğitimlerine lisans düzeyinde devam edebilmelerini sağlamak için düzenlen DGS'nin bu yılki ayağı 20 Temmuz'da yapıldı. Sınav sonrası adaylar soru ve cevap anahtarını inceleyerek netlerini hesap ettiler fakat kesin sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu sebeple "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci başlayacak. Adaylar, puan ve sıralamalarına göre üniversitelerin lisans programlarına geçiş için tercih hakkı elde edecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.