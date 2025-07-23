DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin DGS sonuç takvimi...

Ön lisans mezunlarının eğitimlerine lisans düzeyinde devam edebilmelerini sağlamak için düzenlen DGS'nin bu yılki ayağı 20 Temmuz'da yapıldı. Sınav sonrası adaylar soru ve cevap anahtarını inceleyerek netlerini hesap ettiler fakat kesin sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu sebeple "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.

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