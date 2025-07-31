DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
20 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sonuçları için geri sayım sürüyor. Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu heyecanla beklerken tarih daha önce açıklanmıştı. Bu bilgiye vakıf olmayanlar "2025 DGS sonuçları ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
DGS sonuç tarihi araması günden güne hızlanıyor. Ağustos ayına girilirken aramalar da sıklaşmış durumda... Kimileri tarihleri ilk andan itibaren bilirken henüz öğrenmeyenler ise "DGS sonuçları ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte ayrıntılar...
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine ve DGS 2025 kılavuzuna göre sonuçlar 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz adaylar puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.