DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS sonuç tarihi araması günden güne hızlanıyor. Ağustos ayına girilirken aramalar da sıklaşmış durumda... Kimileri tarihleri ilk andan itibaren bilirken henüz öğrenmeyenler ise "DGS sonuçları ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte ayrıntılar...

1 | 3