DGS soruları saat kaçta açıklanacak? 2025 DGS soru ve cevap anahtarı bu saat öne çıkıyor

2025 DGS tamamlandı, şimdi gözler ÖSYM’de. Yaklaşık 250 bin aday, sınav sonrası en çok soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınavda yaptıkları netleri hesaplamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi duyurusunu bekliyor. "DGS soruları saat kaçta erişime açılacak" sorusu, en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. İşte sürece dair bilgiler...

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