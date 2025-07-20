DGS soruları saat kaçta açıklanacak? 2025 DGS soru ve cevap anahtarı bu saat öne çıkıyor
2025 DGS sınavı gerçekleşirken adayların en çok merak ettiği konuların başında DGS soruları geliyor. DGS'de yapılan netleri öğrenmek için yaklaşık 250 bin kişi ÖSYM'nin geçeceği soru ve cevap anahtarına odaklanmış durumda... Her bir adayın dilinde ise "DGS soruları saat kaçta açıklanacak" sorusu var.
2025 DGS tamamlandı, şimdi gözler ÖSYM’de. Yaklaşık 250 bin aday, sınav sonrası en çok soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınavda yaptıkları netleri hesaplamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi duyurusunu bekliyor. "DGS soruları saat kaçta erişime açılacak" sorusu, en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. İşte sürece dair bilgiler...
DGS 2025 soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den DGS soruları için bir tarih verilmiş değil. Kurum sınavların soru ve cevaplarını genellikle aynı gün erişime açıyor. Geçen yıl saat 13.40'da soru ve cevap anahtarı erişime açılmıştı. Bu yıl da aynı saatte soruların adaylarla paylaşılması bekleniyor.
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.