DGS taban puanları... 2025 DGS taban ve tavan puanları ve boş kontenjanlar listesi
DGS 2025 tercih sonuçları ilan edildi. 56 bin 634 kişi programlara yerleşirken 19 bin 89 kişi ise herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Şimdi öğrenciler sonuçlar ile birlikte taban ve tavan puanlarını öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM'den gelen veriler..
DGS tercihleri bugün ÖSYM üzerinden saat 14.00'te açıklandı. Sonuçlar ile birlikte taban ve tavan puanları da belli oldu. Şimdi adaylar bu sayısal bilgileri merak ediyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği taban ve tavan puanları ile boş kontenjanlar...
DGS 2025 taban puanları
ÖSYM saat 14.00'te DGS tercih sonuçları ile birlikle 2025 taban ve tavan puanlarını da yayımladı.
ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri yayımladı. Bu yıl toplam 103 bin 76 aday tercih yaptı.
Verilere göre üniversitelerdeki toplam 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634’ü doldu, 19 bin 89 kontenjan ise boş kaldı.