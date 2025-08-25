DGS tercih işlemleri bugün başlar mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih işlemleri için geçen hafta ÖSYM'den duyuru yapılması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Yeni haftanın ilk gününde sabırsız bir bekleyiş söz konusu... ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesabı ziyaretçi akınına uğrarken tarih bilgisi almak isteyenler "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
Lisans adaylarının gözü kulağı ÖSYM'nin geçeceği son dakika "DGS tercihleri başladı" duyurusunda... Her geçen dakika sabırsızlık artıyor. Tarih bilgisi verilmemesi nedeniyle "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu artarken özellikle bugün beklentiler bir haylü yüksek...
DGS tercihleri bugün başlar mı?
DGS tercih işlemlerinin bugün başlayacağına dair herhangi bir açıklama yok. Beklentiler başvuruların bugün ya da yarın başlayacağı yönünde...
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.