DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte muhtemel tarih...

DGS sonuçları 14 Ağustos'ta duyuruldu. Artık ön lisans mezunu on binlerce öğrencinin heyecanla beklediği tercih süreci başlayacak. Sınavda başarılı olan adaylar, hayallerindeki lisans programlarına bir adım daha yaklaşırken, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu artıyor.

