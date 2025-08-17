DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte muhtemel tarih...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite hayali kuran binlerce aday için yeni bir heyecan başladı. Simdi sırada tercih işlemleri var. ÖSYM tarihleri netleştirmedi. Adayların aklındaki en önemli soru ise "DGS tercih başvurusu ne zaman başlıyor" şeklinde...
DGS sonuçları 14 Ağustos'ta duyuruldu. Artık ön lisans mezunu on binlerce öğrencinin heyecanla beklediği tercih süreci başlayacak. Sınavda başarılı olan adaylar, hayallerindeki lisans programlarına bir adım daha yaklaşırken, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu artıyor.
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.