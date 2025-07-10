DGS yerleri açıklandı mı? 2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün DGS sınavına girecek adaylar için kritik gün... 2025 DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanabilir. 10 gün sora yapılacak sınav için hazırlıklar devam ederken son dakika duyurusu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dillerden düşmeyen soru ise "2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
20 Temmuz'da gerçekleşecek olan DGS sınavının giriş belgesi için yoğun bir mesai harcanıyor. ÖSYM sınavların yerlerini genellikle 10 gün önceden ilan ediyor. Bugün o nedenle aramalar sıklaştı. cep telefonundan ya da bilgisayardan sürekli olarak ÖSYM'nin resmi sitesi kontrol ediliyor. Duyuru için heyecanla bekleyen adayların başvurduğu soruların başında "2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak" geliyor.
DGS 2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 DGS sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM'den net bir duyuru gelmiş değil. Daha önce de belirtildiği gibi kurum sınavlarının sınav giriş belgeleri 10 gün önceden duyuruluyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz'da... Öte yandan geçen yıl sınav giriş belgeleri saat 11.00'de ilan edilmişti.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.