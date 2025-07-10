20 Temmuz'da gerçekleşecek olan DGS sınavının giriş belgesi için yoğun bir mesai harcanıyor. ÖSYM sınavların yerlerini genellikle 10 gün önceden ilan ediyor. Bugün o nedenle aramalar sıklaştı. cep telefonundan ya da bilgisayardan sürekli olarak ÖSYM'nin resmi sitesi kontrol ediliyor. Duyuru için heyecanla bekleyen adayların başvurduğu soruların başında "2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak" geliyor.

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