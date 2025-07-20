DGS YORUMLARI 2025: Bu yıl DGS zor muydu, kolay mıydı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025, yüz binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Adaylar, 100 soruluk test için verilen 2 saat 15 dakikalık sürede ter döktü. Sınav salonlarından çıkar çıkmaz, adayların ilk merak ettiği konuların başında ise sınavın genel zorluk seviyesi yer aldı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda "DGS 2025 zor muydu, kolay mıydı" soruları en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı.

DGS 2025 için zor diyen de var, kolay diyen de... Durum derslere göre değişiyor. İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

- DGS mi büyük, ben mi büyük diye ÖSYM’ye denemeye sınava girdim… DGS büyükmüş.

- Bugün DGS sınavına girdim, sınavda Aşil sendromuyla ilgili bir paragraf sorusu çıktı. Metni okurken gözlerim doldu… Sanırım ben, fark etmeden "her yerde ağla kızım" diye kendi kendime yemin etmişim.

- Bugün DGS’ye girdim… ODTÜ Tıp, hayırlısıyla...

- Sınava geç kalanlar üzülmeyin, girenler de çok bir şey yapmamıştır.

- DGS sözel sınav sorularını hazırlayanlara helal olsun. Soruları güzel ve oturaklı, düşünmeye sürükleyen düzeydeydi. Sorular sırf sormak için sorulmamıştı belliydi. Böyle devam etmeli ÖSYM sınavları.

- Sanırım oldu gibi...

- Sayısal, sayısal değildi! Her soru destansı maşallah, ÖSYM her zamanki gibi…

- Matematik Türkçeden daha kolaydı.

- Abi DGS sözel sorularını müzik öğretmeni mi hazırladı acaba? Her okuduğum soru müzik, ses, enstrüman falandı...

- Aranızda DGS sınavında bilim adamı olan var mı?

Sorular hiç de bize hitap etmiyor.