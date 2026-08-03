Dijital göçebelerin gözdesi olan ülkeler

Karar vermeden önce bu üç soruya bakın

Dijital göçebe olmak isteyenler için en doğru ülke, en popüler olan değil; gelir yapısına ve yaşam beklentisine en uygun olan ülke. Bu yüzden karar öncesinde üç başlık öne çıkıyor: Vize ve kalış süresi ne kadar net, aylık yaşam maliyeti gelire göre ne kadar sürdürülebilir ve ülkenin internet ile günlük hizmet altyapısı gerçekten istikrarlı mı? Listenin sırası kadar bu soruların cevabı da belirleyici oluyor.