Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklanır mı?
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları nezunlarının lisans öğrenimine geçmesini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 20 Temmuz'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ve sonuç tarihi araması sıklaştı. Adaylar erken açıklanma ihtimaline de karşı "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM takvimi daha önce ilan etmişti fakat bu bilgiye sahip olmayanlar sosyal medya ve arama motorları üzerinden aramalarını yapıyor. En çok iletilen soruların başında "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen DGS'nin sonuçları 14 Ağustos'ta adaylara duyurulacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Tercihlerin alınması
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...