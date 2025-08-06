Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklanır mı?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM takvimi daha önce ilan etmişti fakat bu bilgiye sahip olmayanlar sosyal medya ve arama motorları üzerinden aramalarını yapıyor. En çok iletilen soruların başında "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.

1 | 3